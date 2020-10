All’Officina dei Sapori il corso gratuito su “Il Reportage e la Storia per Immagini”

Inizierà l’8 ottobre la seconda edizione de “Il Reportage e la Storia per Immagini”, il corso di Officina dei Saperi per chi vuole approfondire il tema del racconto fotografico, parlando di reporting e fotogiornalismo, rivolto a chi è avviato in questo campo dal punto di vista professionale, oppure a chi volesse approcciarsi a questo mondo per la prima volta, in particolar modo se si è giovani, anche se il corso è aperto a tutti.

Il corso prevede sei appuntamenti tenuti da tre relatori professionisti, che interpretano l’arte del racconto da punti di vista distinti ma ricollegabili tra loro: Mauro Donato, Paolo Siccardi e Franco Borrelli. I giovani tra i 15 e i 29 anni, che avranno partecipato ai sei incontri, riceveranno al termine del corso un Certificato di validazione delle conoscenze e delle competenze acquisite.

Il corso si terrà presso la Casa del Popolo – A Sinistra Asti, in Via Brofferio 129, ad Asti ed è gratuito.

Per iscrizioni al corso, si può scrivere alla pagina Facebook Officina dei Saperi, all’indirizzo officinadeisaperi@eri.net.in oppure al 347 3483221.

Ecco il programma:

8 ottobre 2020 – Ore 15:00

“La sintassi fotografica – Il racconto cambia mutando il mezzo che si usa per raccontare”.

15 ottobre 2020 – Ore 15:00

“La filosofia dell’intento – Il desiderio genera l’idea”.

22 ottobre 2020 – Ore 15:00

“Il reportage e il racconto – Ogni cosa può essere descritta ma poche raccontate”.

29 ottobre 2020 – Ore 15:00

“L’editing fotografico – La scelta della sequenza cambia il contenuto”.

5 novembre 2020 – Ore 15:00

“La post-produzione – dopo lo scatto siamo solo a metà. La prostproduzione etica: come non stravolgere la realtà”.

12 novembre 2020 – Ore 15:00

“Giornata conclusiva e risultati”

I Relatori

MAURO DONATO – Fotografo e insegnante di fotografia torinese; dal 2004 è iscritto all’ordine dei giornalisti pubblicisti. Ha seguito la rotta dei migranti attraverso la giungla di Calais e quella Balcanica attraverso Sid. Collabora con il Collettivo X e ha organizzato la mostra Exodus sul tema delle rotte migratorie.

FRANCO BORRELLI – Fotografo internazionale; ha pubblicato presso le Edizioni del Graffo i volumi fotografici “Anima Sacra, visioni della Sacra di San Michele”, “Sacra di San Michele, luci dell’Arcangelo”, “Torino sacra” e “Ottava meraviglia, Valle di Susa”. E’ stato selezionato tra i finalisti del Premio Arte Laguna ed è uno dei vincitori della rassegna Confini 09.

PAOLO SICCARDI – Giornalista e fotoreporter freelance; iscritto all’ordine dei giornalisti e alla stampa estera IFJ dal 1992. Ha vinto il premio giornalistico nazionale nella categoria fotografica “Reportages di guerra 2002”. Nel 2017 ha partecipato alla mostra Exodus per la quale gli è stata conferita la Medaglia d’Oro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.