Alla scoperta di Castiglione Tinella con la “Castion Photo Marathon”

Domenica 18 ottobre è in programma un nuovo evento pensato e organizzato dalla associazione Contessa di Castiglione guidata da Lucia Angelini.

Si tratta di una foto-maratona mirata a far conoscere il paese e le sue bellezze, invitando i partecipanti ad immortalare gli angoli più belli, affascinanti o significativi. Il ritrovo è alle ore 14 in piazza XX Settembre: da qui si partirà mezz’ora dopo per una passeggiata libera nel nucleo storico e intorno al paese, che interesserà anche parte dei sentieri naturalistici; questa sorta di concorso fotografico avrà tre temi che ispireranno lo svolgimento dell’evento: la vigna, l’orizzonte e la contessa Virginia, per la quale sarà a disposizione la mostra allestita nella antica parrocchiale.

Dalle ore 17 è poi prevista una merenda sinoira per tutti, mentre una giuria, composta da giudici del gruppo fotografico “Scattiamo” di Costigliole d’Asti e da Elisa Vaccaneo a rappresentare il Comune di Castiglione, esaminerà le foto arrivate via mail, seguirà la premiazione degli scatti più belli e un brindisi finale.

Ai vincitori bottiglie dei pregiati vini e buoni per gustare la locale ristorazione; a tutti sarà consegnato il nuovo materiale promozionale del paese.

Info e prenotazioni: tel.340.1910930.