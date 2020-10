Alla Canonica di Vezzolano consegnato il premio “Alfiere del paesaggio astigiano” edizione 2020

Sabato 3 ottobre 2020 in occasione del Convegno a Vezzolano su “Pubblico e privato: quali collaborazioni per la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale”, organizzato dalla rivista Picchioverde, Associazione Incollina, Associazione Ciochevale, Associazione Frutteto di Vezzolano, Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie e la Direzione regionale Musei del Piemonte con il Patrocinio del Comune di Albugnano, ha avuto luogo la consegna da parte dell’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano del Premio “Alfiere del Paesaggio 2020”.

Il Premio Alfiere del Paesaggio viene consegnato dall’Osservatorio del Paesaggio a persone e/o Associazioni che con il loro comportamento e scelte di vita abbiano dato un contributo significativo alla conoscenza e salvaguardia del patrimonio paesaggistico astigiano. I precedenti riconoscimenti per una esemplare attività di studio, conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio sono stati assegnati a partire dall’anno 2005 a Giovanni Giolitto, Luigi Dorella, Piero Amerio, Giuseppe Ratti, Mark Cooper, Emilio Lombardi, Bruno Fattori, Mario Orsi, Liliana Pittarello, Clara Palmas, Renato Bordone, Giuseppe Conrotto, Attilio Alessio e ai “QUADERNI DI MUSCANDIA” a cura di Franco Correggia.

Dopo una attenta ed approfondita valutazione, il PREMIO per l’anno 2020 è stato conferito congiuntamente alla Federazione Nazionale Pro Natura, al Circolo Legambiente Valtriversa, all’Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie e Amministrazione Comunale di Piovà Massaia “per aver assicurato un contributo fondamentale alla conservazione naturalistica e alla protezione integrale dell’alneto impaludato di ontano nero di Lago Freddo, formazione forestale umida, racchiusa tra i boschi della regione Santonco del Comune di Piovà Massaia che in termini di biodiversità e di valore ecosistemico individua un sito di straordinaria importanza per l’intera provincia di Asti ”

Nello specifico si è voluto premiare un intervento quanto mai concreto e lungimirante di tutela ambientale, comprendente in primis l’individuazione di un’area di alto valore ecologico, a cui ha fatto seguito una proficua campagna di raccolta fondi “Crowdfunding” che ha visto un’ampia e generosa adesione e, quindi, l’acquisto con Atto notarile di ampia parte del territorio dell’alneto di Santonco. Il Premio “ALFIERE DEL PAESAGGIO” intende, quindi, rendere omaggio a questa splendida esperienza di salvaguardia e conservazione ambientale.

In occasione della cerimonia è, inoltre, emerso da parte dei Premiati l’intendimento a proseguire convintamente nel proposito di porre sotto tutela – attraverso l’acquisto con il sostegno finanziario da parte della popolazione – di aree boschive di pregio dell’Astigiano. Per l’anno 2021 è già stato comunicato l’importante OBIETTIVO rappresentato dall’acquisto dello straordinario BOSCO DEL LUNÈ A PINO D’ASTI, caratterizzato da esemplari di grande pregio di quercia e carpino. A breve verrà avviata una pubblica campagna di Crowdfunding. Ulteriore obiettivo presentato in occasione della cerimonia sarà la realizzazione nel prossimo futuro di una “FONDAZIONE DEI BOSCHI ASTIGIANI” che consentirà a tutti coloro che lo vorranno di effettuare donazioni di propri boschi per poterli salvaguardare in modo certo e duraturo nel tempo a tutto vantaggio dell’ambiente e della qualità di vita del nostro territorio provinciale.

L’Astigiano, con le iniziative già in essere e soprattutto nella prospettiva indicata della Fondazione, si pone come un riferimento importante nel panorama non solo nazionale sui temi della tutela partecipata della Natura. Si tratta in altri termini di un significativo esempio che merita di essere fatto conoscere su ciò che concretamente si può fare a protezione dell’Ambiente.

Nella foto principale consegna del Premio “Alfiere del Paesaggio astigiano” a Piero Belletti (sx) in rappresentanza di “Federazione Nazionale Pro Natura”, all’Assessore Marinella Ferrero in rappresentanza del Comune di Piovà Massaia, a Franco Correggia in rappresentanza dell’Associazione “Terra, Boschi, Gente, e Memorie” e a Angelo Porta (dx) in rappresentanza di Circolo Legambiente Valtriversa [Foto di Marco Ferrante].

Nella foto sopra un momento della Cerimonia di consegna dei Premi “ALFIERE DEL PAESAGGIO ASTIGIANO” edizione 2020 presso la Canonica di Santa Maria di Vezzolano da parte del Presidente Marco Devecchi dell’Osservatorio del paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, insieme alla Direttrice Valentina Barberis della Abbazia di Vezzolano e all’Ing. Francesco Garetto.