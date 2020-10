Alla Bottega Altromercato si prepara l’edizione autunnale de “I giorni dell’olio”

Dal 3 al 15 novembre alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti è in programma l’edizione autunnale de ‘I giorni dell’olio’.

In questo periodo si potrà prenotare l’olio extra vergine di oliva nuovo raccolto nei formati 3 e 5 litri provenienti da tre cooperative italiane.

1) La cooperativa agricola Frantoio del Parco ha recuperato un antico uliveto ed un frantoio abbandonati da anni tra Ripescia ed Alberese di Grosseto all’interno del Parco Naturale della Maremma.

Nelle varie fasi produttive vengono impiegate persone con diverse fragilità alle quali viene offerta un’occasione di guadagno e formazione che garantisce un’efficace inserimento lavorativo.

Viene prodotto un olio biologico IGP toscano che è un blend di diverse cultivar tipiche di questo territorio: leccino, frantoio, pendolino e moraiolo. Gusto intenso e corposo dal fruttato verde, con affascinanti senzazioni di erba e carciofo unite a piacevoli note di amaro e piccante.

2) La cooperativa agricola Agrinova di Caulonia di Reggio Calabria è nata nel 2000 con un unico scopo: valorizzare e commercializzare i prodotti dei propri soci in un territorio particolarmente difficile sotto diversi punti di vista. Dal 2003 oltre agli agrumi ha iniziato a trasformare le olive di varietà soprattutto calabre con un blend ionico ed un blend tirrenico: la geracese, la carolea, la sinopolese e l’ottobratica.

Sempre più oliveti sono a certificazione biologica e la relativa produzione di olio certificato ha un gusto ed un odore armonico, fruttato medio, leggermente dolce con un lieve retrogusto amaro e piccante.

3) La coperativa agricola Valdibella nasce 23 anni fa nei territori di Camporeale e di Monreale in Sicilia e raggruppa diversi agricoltori biologici impegnati in diverse tipologie di produzioni agricole.

Gli uliveti sono di antiche varietà autoctone: cerasuola, nocellara del Belice e la bancolilla. L’olio biologico prodotto presenta un gusto molto fruttata e in base alle diverse varietà potrà presentare un odore di carciofo, pomodoro, fieno e di mandorla fresca.

La cooperativa opera a fianco dell’Associazione ‘Addiopizzo’ per un’economia libera dalla mafia, promuovendo lo strumento del consumo critico e rientra tra le comunità del cibo di Slow Food.

Le diverse tipologie di olio si potranno prenotare direttamente in bottega in via Cavour 83 oppure telefonando allo 0141-321869 o scrivendo mail altromercato@ravafava.it

Si potrà inoltre prenotare on line utilizzando il seguente modulo www.bit.ly/3jwUDFe

