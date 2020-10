Alla Bottega Altromercato prosegue la campagna “Consumi o scegli?”, tanti i Consum-attori per un consumo sostenibile

Continua fino al 18 ottobre la campagna di Altromercato: ‘Consumi o scegli?’; ad Asti presso la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83.

Ad oggi si registra un forte interessamento da parte di un numero sempre maggiore di consum-attori convinti che il cambiamento per un nuovo modello di sviluppo passi necessariamente dalle scelte quotidiane dei consumi. Hanno voluto dimostrarlo diventando testimonial ‘dal basso’ facendosi fotografare con in mano un pacchetto di caffè-manifesto per poi essere postati sui social

E’ un modo per esprimere da che parte stare nell’atto dell’acquisto di un prodotto. I prodotti Altromercato sono espressione di filiere ‘vive’ in cui i produttori mettono la faccia.

E per conoscere da vicino una filiera del caffè bio e fair trade Altromercato ha realizzato un docufilm in cui sono gli storici produttori di Cecocafen (Nicaragua) ad esserne i protagonisti.