Alla Bottega Altromercato di Asti la linea Natyr “Spirit of Africa”

Dal 6 al 14 ottobre alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti andremo a proporre le filiere africane della cosmesi bio-equo-solidale Altromercato ‘Natyr’; ingredienti ideali per il trattamento nutriente e rigenerante della pelle in questo periodo autunnale.

Il karitè è noto nell’Africa subsahariana come ‘l’albero della giovinezza’ proprio per le sue capacità nutrienti e rigeneranti ed usato dalle popolazioni locali come rimedio curativo in massaggi terapeutici per lenire dolori articolari e muscolari. Questi principi attivi sono utilizzati in percentuale alta nei prodotti cosmetici Natyr e diventa ideale per nutrire la pelle secca, screpolata e disidratata.

Nei trattamenti corpo, agendo in sinergia all’olio biologico di baobab – l’albero della vita – restituisce alla pelle tono e morbidezza.

La linea denominata ‘Spirit of Africa ‘ è composta da un burrocorpo esfoliante, un burrocrema corpo nutriente ed un bagnocrema detergente. Il karitè ed il baobab provengono da due filiere certificate dal Benin e dal Senegal che coinvolgono nella lavorazione soprattutto donne. La creazione di un lavoro stabile e continuativo è l’unica alternativa alla massiccia emigrazione africana.

Il commercio equo e solidale sostiene concretamente quest’alternativa.

SPIRIT OF AFRICA OTTOBRE 2020