Alba: un kit di igienizzanti per i bambini del Piedibus

La scorsa settimana i bambini delle scuole elementari di Alba che ogni giorno vanno a scuola utilizzando il Piedibus hanno ricevuto un kit con gel e spray igienizzanti donato dall’Erboristeria Magentina di Poirino (Torino). L’azienda del gruppo Witt Italia, con il suo titolare Aristide Artusio, cittadino albese, ha distribuito 300 kit per alunni e volontari.

Il Piedibus è l’autobus umano, formato da gruppi di bambini, accompagnati da adulti volontari (genitori, parenti, nonni civici, ecc.), con capolinea, fermate, orari e un suo percorso prestabilito non superiore a 1 chilometro. Davanti, a guidare il gruppo, un adulto “autista”, mentre chiude la fila un adulto “controllore” per garantire la sicurezza del percorso.

Le linee Piedibus attualmente attive in città sono 8 e sono dirette alle elementari “Umberto Sacco”, “Gianni Rodari” e “Michele Coppino”. Da settembre è in corso la sperimentazione di una nuova linea verso la scuola media “Macrino”, a cura di un gruppo di ex alunni delle elementari che hanno frequentato il Piedibus e che stanno testando un percorso a piedi anche verso il nuovo istituto scolastico.

«In questo periodo di emergenza sanitaria – spiegano il sindaco di Alba Carlo Bo e l’assessore all’Istruzione Elisa Boschiazzo – anche il Piedibus deve rispettare il protocollo anti Covid-19, con regole da seguire per la sicurezza di tutti. Per questo il kit di igienizzanti è davvero un utile regalo. Conosciamo il legame del dottor Artusio con la sua città e sappiamo che non è nuovo ad iniziative di questo tipo. Questa in particolare ci è piaciuta molto e abbiamo deciso di sostenerla proprio perché coinvolge i nostri piccoli cittadini, contribuendo a sensibilizzarli sulle norme da rispettare in questo periodo non semplice. Un grazie all’azienda e un grazie ai volontari che si sono presi carico della distribuzione e che contribuiscono, con il loro lavoro, a mantenere in vita ed a far crescere il servizio Piedibus nella nostra città».

«Quasi ogni giorno partendo dalla mia casa di Alba per venire in azienda – commenta Aristide Artusio – incrocio una linea del Piedibus e ammiro i bambini e i loro accompagnatori che, decidendo di percorrere a piedi il tratto che li porta fino a scuola, contribuiscono a decongestionare il traffico e a ridurre l’inquinamento. La salvaguardia dell’ambiente e il rispetto della natura stanno molto a cuore anche a noi di Erboristeria Magentina. Per questo motivo ho pensato di donare due tra i nostri prodotti più richiesti in questo particolare periodo: il gel igienizzante e lo spray igienizzante nei formati più comodi per essere trasportati negli zaini e nelle borse delle mamme».