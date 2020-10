Alba: ritiro domiciliare pile esaurite e fitosanitari

Pil esaurite: Martedì 10 novembre ad Alba saranno ritirate a domicilio le pile esaurite. Il bidoncino arancione o le borse contenenti le batterie consumate devono essere lasciati accanto ai cassonetti della raccolta indifferenziata, dove saranno ritirati insieme alla spazzatura generica.

Il servizio programmato nell’ambito della raccolta dei rifiuti è a cura degli operatori Egea Ambiente srl (ex Stirano srl).

Fitosanitari: Giovedì 12 novembre ad Alba saranno ritirati a domicilio i contenitori bonificati per fitosanitari, nelle piccole e medie aziende agricole.

Il ritiro inizia alle ore 14.00 ed è nell’ambito del servizio raccolta rifiuti cittadino.

Le aziende interessate devono prenotare il ritiro entro le ore 12.00 del 12 novembre telefonando alla ditta Egea Ambiente Srl – ex Stirano s.r.l. (tel. 0173 287287).

I contenitori in plastica, adeguatamente lavati seguendo le vigenti indicazioni regionali, devono essere messi in sacchi di plastica trasparenti, chiusi, ciascuno con una etichetta riportante la ragione sociale e la partita Iva dell’azienda agricola.

L’avvenuta bonifica deve essere dichiarata e sottoscritta dal titolare dell’azienda al momento della consegna agli addetti della ditta Egea Ambiente Srl.

Si ritirano fino a 5 sacchi della capacità indicativa di 110 litri cadauno.