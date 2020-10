Alba: modifiche servizio autobus, sabato 24 ottobre per il Giro d’Italia

Per la partenza della 20esima tappa del Giro d’Italia Alba – Sestriere, sabato 24 ottobre, il servizio autobus urbano ed extra urbano attivo in città subirà delle modifiche a causa della chiusura al transito di alcune piazze e strade cittadine.

In particolare, le linee urbane 1 – 4 – 6 – 7 non effettuano servizio dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Sempre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 la linea 2 farà capolinea in Corso Europa (fermata Macrino) e pertanto è soppressa la tratta Corso Piave – Piazza Cristo Re – Piazza Garibaldi.

Dalle ore 9:30 alle ore 12:30 per la linea 3 è soppressa la tratta Piazza Michele Ferrero – Corso Fratelli Bandiera – Piazza Garibaldi.

Dalle ore 9:30 alle ore 12:30 per la linea 8 è soppressa la fermata Stazione FS ed il percorso è Autostazione Bus Company – Corso Piera Cillario – Corso Banskà Bystrica – Corso Europa.

Per tutto il giorno il capolinea di Piazza Garibaldi è spostato all’Autostazione Bus Company, corsia 5.

Le linee extra urbane modificheranno il percorso dalle ore 9:30 alle ore 12:30:

§ Linea 108 Alba – Carmagnola – Torino: in ingresso/uscita da Alba transita sulla tangenziale ed imbocca Via Ognissanti Rotatoria della Vigna; fermate soppresse: Corso Canale Rondò – Mussotto Stazione FS.

§ Linea 45f Alba – Asti: in ingresso/uscita da Alba transita sulla tangenziale ed imbocca Via Ognissanti Rotatoria della Vigna; fermate soppresse: Corso Torino Hotel i Castelli e Corso Asti Alba Hotel / Tipografia La Commerciale.

§ Linea 120 Alba – Bossolasco: dall’Autostazione Bus Company transita in Corso Piera Cillario, Corso Banská Bystrica, Stazione FS, percorso regolare.

§ Linea 62 Alba – Castiglione Tinella: dall’Autostazione Bus Company transita in Corso Piera Cillario, Corso Banska’ Bystrica, Piazza Michele Ferrero, Corso Michele Coppino, Piazza M. Grassi, percorso regolare.