Alba, due capolavori della letteratura per violino e pianoforte per il secondo appuntamento di “Classica”

Domenica 18 ottobre secondo appuntamento con CLASSICA, I Concerti della domenica mattina.

La violinista Daniela Carabellese accompagnata al pianoforte da Pietro Laera affronteranno due capolavori della letteratura per violino e pianoforte.

Si inizia con la Sonata n. 1 in re maggiore, che Ludwig van Beethoven scrisse nel 1798 e dedicò ad Antonio Salieri. Si tratta dunque di un lavoro legato alla prima maniera del genio di Bonn, la quale è particolarmente influenzata dagli stilemi classici che Mozart e Haydn avevano contribuito a fissare.

Siamo invece nel 1886 con la Sonata in la maggiore di César Franck, anche se probabilmente l’ispirazione melodica è precedente. Questa pagina costituisce un mirabile riassunto della maturità artistica del compositore francese, dove l’equilibrio formale incontra un’espressione lirica e sensuale, a tratti mistica.

Calendario

18 ottobre, Chiesa di San Giuseppe, Alba, ore 11

Daniela Carabellese violino Pietro Laera pianoforte

Musiche di Beethoven, Franck

25 ottobre, Chiesa di San Giuseppe, Alba, ore 11

Mario Panciroli recital per pianoforte

Musiche di Musorgskij, Debussy

1° novembre, Chiesa di San Giuseppe, Alba, ore 11

Costantino Catena recital per pianoforte

Musiche di Wolf-Ferrari, Schubert, Liszt

8 novembre, Chiesa di San Giuseppe, Alba, ore 11

ARS Lituanica Trio

Dalia Dėdinskaitė violino

Gleb Pyšniak violoncello

Tadas Motiecius fisarmonica

Musiche di Šenderovas, Gershwin, Goodman

15 novembre, Chiesa di San Giuseppe, Alba, ore 11

Joaquin Palomares violino

Andrea Turini pianoforte

Musiche di Mozart, Grieg, Franck

22 novembre, Chiesa di San Giuseppe, Alba, ore 11

Mario Paolo Monopoli violoncello Francesco Monopoli pianoforte

Musiche Beethoven, Schubert, Stravinskji

29 novembre, Chiesa di San Giuseppe, Alba, ore 11

Academia Montis Regalis

Tutta colpa di Venere!

I grandi ruoli femminili del barocco francese alla corte di Luigi XIV e XV

Natalie Litwick mezzosoprano Lorenzo Brondetta flauto traversiere

Paola Nervi violino Roberto Bevilacqua violoncello

Nicola Brovelli viola da gamba Maurizio Fornero clavicembalo

Musiche di Lully, Leclair, Rameau, Marais

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti seguirà le normative vigenti e sarà garantito preferenzialmente su prevendita online o all’ingresso il giorno stesso. Vista la riduzione dei posti a sedere si consiglia vivamente la prenotazione dei posti.

Ingresso:

Abbonamento a 8 concerti: 24 euro.

Abbonamento a 8 concerti riservato agli Amici di Alba Music Festival (informazioni su www.albamusicfestival.com nella sezione apposita): 15 euro

Gli abbonamenti sono acquistabili on line (www.albamusicfestival.com) o all’ingresso dei concerti.

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 12 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 12 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni

I concerti si tengono nella centralissima Chiesa di San Giuseppe, in Piazzetta San Giovanni Paolo II ad Alba, e sono realizzati in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe.

