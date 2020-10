Al via nella città del Campanon “Il Nizza è”, l’evento enogastronomico dedicato al re dei vini del territorio

Il 2020 non come battuta d’arresto ma come sprone al miglioramento e punto di partenza per valorizzare e reinventare le eccellenze del territorio, senza nulla togliere alla tradizione. La città del Campanon, orfana quest’anno della prestigiosa due giorni di “Nizza è Barbera”, non si è data per vinta e, anzi, a testa alta e con coraggio, ha deciso di scegliere il 2020 come anno zero per “Il Nizza è”, kermesse di degustazione dei vini Nizza DOCG rivolto a tutti i winelover e non solo.

“Siamo fieri di presentare un evento destinato a diventare un appuntamento fisso nel panorama delle iniziative del territorio. Si tratta di una manifestazione spalmata in più giorni nel corso del prossimo weekend, da venerdì a domenica, con un’appendice nella giornata di lunedì dedicata agli addetti ai lavori. Avremo numeri ridotti rispetto a quelli registrati nelle scorse edizioni di “Nizza è Barbera”, per rispettare le misure di sicurezza, ma il target non verrà stravolto” spiega il sindaco Simone Nosenzo.

“Il Nizza è” nasce da un’idea dell’Enoteca Regionale di Nizza, in collaborazione con l’Associazione Produttori del Nizza e la Città di Nizza Monferrato; l’iniziativa, inoltre, è patrocinata dal Consorzio della Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, sponsorizzata dal Rotary Club Canelli-Nizza Monferrato e beneficia del supporto tecnico della delegazione astigiana dell’AIS (Associazione Italiana dei Sommelier).

“Abbiamo voluto creare un evento nel quale, per la prima volta, sia possibile offrire in degustazione tutte le etichette del Nizza DOCG. Come location abbiamo Palazzo Crova, nel cuore di Nizza, sede dell’Associazione Produttori del Nizza e dell’Enoteca Regionale di Nizza. Inoltre, nel corso delle tre giornate aperte al pubblico sono previsti diversi momenti legati alla gastronomia locale per enfatizzare il forte legame che il Nizza DOCG ha con i prodotti del territorio” commenta Mauro Damerio, Presidente dell’Enoteca Regionale di Nizza. Alle sue parole fanno eco quelle di Gianni Bertolino, Presidente dell’Associazione Produttori del Nizza: “L’autunno è forse il momento migliore per i consumatori per approcciarsi al Nizza DOCG: un vino elegante, di struttura e quindi perfetto per il consumo in questo periodo dell’anno”. La riflessione finale spetta a Marco Lovisolo, assessore alla Promozione e Sviluppo del comune monferrino: “L’utilizzo del Palazzo del Gusto per fare le degustazioni ci è parsa subito una buona idea per usare la cultura e l’arte quale veicolo di promozione del vino. Infatti, è stato ideato un percorso per le degustazioni tale da offrire al visitatore la possibilità di vistare la galleria d’arte contemporanea “Art ‘900” e il museo multimediale dell’enogastronomia. È una sinergia che questo territorio deve sfruttare e siamo certi che abbiamo ancora molto da dire su questo fronte.”

Di seguito il programma e le informazioni della manifestazione

Venerdì, 2 ottobre 2020 ore 18.00 – 20.00 Visite guidate di gruppo a rotazione nelle sale di Palazzo del Gusto con aperitivo di benvenuto. ore 20.00 A seguire cena tematica “Terroir e Tradizione”* presso il ristorante dell’Enoteca Regionale “La Signora in Rosso”. I vini Nizza DOCG in abbinamento a piatti tipici della tradizione piemontese.

*Cena e visita guidata al Palazzo del Gusto a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Sabato, 3 ottobre 2020 ore 10.00 – 22.00 Degustazioni (durata 1,45 ore) dei vini Nizza DOCG suddivisi per zona delle aziende aderenti condotte dalla delegazione astigiana dell’AIS (Associazione Italiana dei Sommelier). Prenotazione obbligatoria su varie fasce orarie. ore 16.00 – 17.30 Degustazione guidata dalla delegazione astigiana dell’AIS (Associazione Italiana dei Sommelier) dedicata alle diverse zone del Nizza DOCG. Degustazione a numero chiuso prenotazione obbligatoria. ore 20.00 Cena tematica “Terroir ed Innovazione”* presso il ristorante dell’Enoteca Regionale “La Signora in Rosso”. I vini Nizza DOCG in abbinamento ad una proposta di cucina creativa.

*Cena a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Domenica, 4 ottobre 2020 ore 10.00 – 20.00 Degustazioni (durata 1,45 ore) dei vini Nizza DOCG suddivisi per zone delle aziende aderenti condotte dalla delegazione astigiana dell’AIS (Associazione Italiana dei Sommelier). Prenotazione obbligatoria su varie fasce orarie. ore 16.00 – 17.30 Degustazione dell’annata 2015 dei Nizza DOCG di 6 aziende aderenti all’iniziativa guidata dalla delegazione astigiana dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier). Degustazione a numero chiuso prenotazione obbligatoria. Ore 18.00 Brindisi* presso i Giardini di Palazzo Crova alla presenza dei Produttori con l’abbinamento dei prodotti della filiera corta “T’Amo”.

*Riservato a chi partecipa alla degustazione guidata.

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI Per informazioni è possibile visitare l’evento Facebook “Il Nizza è” oppure chiamare al numero di telefono 0141 439294. Per prenotazioni e ulteriori dettagli si può visitare il sito dell’Enoteca Regionale di Nizza www.enotecanizza.it oppure direttamente al link https://experience.enotecanizza.it/it