Al Foro Boario di Nizza riprendono le serate dedicate alla scienza a cura del prof. Dario Menasce

Tornano gli appuntamenti con la scienza nella città di Nizza Monferrato, che ha organizzato due serate all’insegna della storia dell’universo, analizzata e ripercorsa nell’ottica di una riflessione collettiva sul futuro dell’uomo sulla terra.

In veste di relatore il poliedrico prof. Dario Menasce, ricercatore dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e membro della Collaborazione CMS al CERN di Ginevra, a cui va il merito di aver dato vita al ciclo di incontri. Gli appuntamenti sono pensati per un pubblico di curiosi non specialisti e si svilupperanno sotto forma di un racconto che lambirà le tappe più significative della storia dell’uomo e dei progressi in campo scientifico.

Entrambe le serate, venerdì 16 e 30 ottobre, avranno luogo presso il Foro Boario di piazza Garibaldi e inizieranno alle 20:30. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione obbligatoria: la capienza massima della sala è di 80 posti accuratamente distanziati. Per informazioni o prenotazioni contattare i numeri 0141 720507 oppure 0141 720500 (attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30) o visitare il sito www.nizzaeventi.it.