Ad Asti contagi sotto controllo: per ora no a nuove misure restrittive per il week end e il Giro d’Italia

Al momento la situazione dei contagi ad Asti è sotto controllo e non sono previste ulteriori misure restrittive sul nostro territorio, al di là di quelle già contenute nei provvedimenti nazionali.

A renderlo noto è il sindaco Maurizio Rasero, che afferma come ad oggi “non si ravvedono le condizioni per provvedimenti più restrittivi. Siamo in continuo contatto con le autorità sanitarie e il comitato tecnico regionale e valutiamo con attenzione l’evolversi della situazione, pronti ad intervenire qualora fosse necessario”.

A preoccupare, in queste ore, l’impennata di casi che si è registrata negli ultimi giorni, con cifre superiori rispetto a quelli del pieno lockdown, anche se la stragrande maggioranza delle persone è asintomatica e i numeri nel loro complesso son ben diversi da quelli della scorsa primavera.

Venerdì prossimo è previsto ad Asti anche l’arrivo di tappa del Giro d’Italia: appuntamento sicuramente impegnativo per i controlli delle misure anti Covid visto l’afflusso di gente prevedibile per un appuntamento sportivo di tale importanza. In ogni caso, al momento non sono previste misure particolari, se non quelle della chiusura delle scuole (misura però già attuata di routine negli anni scorsi nel caso di passaggio o arrivo della corsa rosa).

Non si esclude, però, che se la situazione epidemica dovesse mutare anche nella nostra città, si possano prendere altri provvedimenti.

Al momento il carico dell’ospedale Cardinal Massaia è sotto controllo: ad oggi si registrano 18 ricoveri nel reparto di malattia infettive e un solo passaggio in terapia intensiva.