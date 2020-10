Accesso in Comune su appuntamento e didattica a distanza: così Montafia fa fronte all’aumento dei contagi

Sul territorio comunale di Montafia risultano positive al Covid19 12 persone, di queste 7 ragazzi in età scolare e 5 adulti. Nessuno è ricoverato in strutture sanitarie.

Visto l’aumento di nuovi casi di positività, in via precauzionale, in sindaco Giovanni Marchese ha ordinato che l’accesso agli uffici comunali sia consentito soltanto nei casi di effettiva necessità e solo su appuntamento telefonico, contattando il numero 0141.997003.

Per quanto riguarda la scuola primaria la dirigente scolastica Silvia Montersino ha invece disposto da oggi, lunedì 19 ottobre, fino a venerdì 23 la sospensione dell’attività didattica in presenza, attivando quella digitale a distanza. Il calendario è stato comunicato alle famiglie sul registro elettronico Regel.

“Considerato l’alto numero dei contagi in rapporto alla popolazione residente – dichiara il sindaco Marchese in un comunicato ufficiale – mi appello ancora una volta al vostro senso di reponsabilità nel prestare più attenzione nel proteggervi, nel rispettare il distanziamento sociale e le norme che vengono richieste per la fruizione dei vari servizi (bar, negozi, parrucchieri, mercato, ecc.) contribuendo così al mentenimento dell’apertura di tali attivitaà ed agevolando con semplici gesti i lavoratori di questi settori che nel delicato momento della ripresa, devono compiere passi importanti per il ritorno alla normalità. Rivolgo un appello anche ai lavoratori dei predetti settori invitandoli a far rispettare e rispettare a loro volta le disposizioni indicate nelle linee guida”.

“Tuttavia – continua il primo cittadino – mi sento di esprimere un grande grazie a tutti i cittadini, operatori e fruitori dei nostri servizi, che in questo delicato periodo si sono dimostrati comprensivi, disciplinati e responsabili, proprio in questa fase molto particolare della nostra attività amministrativa che mai avrei pensato di dover affrontare insieme all’intera amministrazione. Grazie dunque a voi tutti per la pazienza e la responsabilità”.