A Villanova d’Asti si inaugura il Giardino delle Farfalle, per ricreare la biodiversità perduta

Il Comune e l’I.C. di Villanova d’Asti inaugurano sabato 3 ottobre il Bosco Urbano di Villanova all’ex poligono di tiro in via Carlo Villa a Villanova.

Un’esperienza durata 3 anni che ha visto la cura di 150 piante del vivaio regionale e che ha coinvolto decine di alunni delle scuole, alimentando in loro la consapevolezza dell’importanza degli alberi nella lotta al riscaldamento globale.

Un nuovo obiettivo raggiunto in sinergia: la creazione del Giardino per le farfalle è un esperimento per ricreare la biodiversità perduta a causa dell’urbanizzazione e della meccanizzazione agraria.

La manifestazione rientra nei tradizionali festeggiamenti villanovesi per la Gallina Bionda, in perfetta sintonia con le azioni della rete Scuole Green di cui l’IC di Villanova si è fatto capofila ed è inserita negli eventi nazionali del Festival dello Sviluppo Sostenibile perché incarna alcuni obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Il programma di sabato 3 ottobre inizia alle 9,30 per proseguire fino alle 12 presso il Bosco Urbano, dove i bambini di Infanzia e Primaria e i ragazzi della Secondaria installeranno il Giardino per le Farfalle con terra, terriccio, pietre o con una piantina per la costruzione di un’area che ospiterà bruchi, crisalidi e farfalle.

Sempre al mattino del 3 ottobre, alle 9 l’associazione Camminare Lentamente organizzerà un punto di ritrovo presso le scuole per una camminata fino al Bosco urbano, dove saranno intonati canti ecologisti e ci saranno animazioni e laboratori di manipolazione e creatività per i più giovani.

Gli alunni dell’I.C. che parteciperanno riceveranno un attestato e nel corso della manifestazione saranno distribuiti ai bambini piccoli pensieri di carattere alimentare e borracce.

Grazie alla collaborazione con i volontari delle associazioni del Territorio, sarà garantito il rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. QUI le informazioni e il modulo per l’adesione.