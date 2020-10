A Villanova d’Asti è nato un gruppo di lettura: nel primo incontro “Il giardino dei Finzi-Contini”

Il Gruppo di Lettura “Il raccolto delle parole” nato quest’anno a Villanova d’Asti si riunisce per la prima volta domenica 18 ottobre alle 17.30 nella Chiesa dei Batù e sarà condotto da Ireana Tamagnone e Max Ponte

Il primo libro di cui si discuterà sarà un classico della letteratura italiana: “Il giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio Bassani. I lettori sono invitati ad intervenire con loro analisi e impressioni e a proporre un libro (di qualsiasi genere) per l’incontro successivo. Ogni due mesi circa il Gruppo si propone di affrontare un’opera in modo informale alimentando la passione per la lettura.

“Ciò che conta è che sia un gruppo dove ci si scambia opinioni su un libro e ci si ispira a vicenda con nuove proposte ogni volta – afferma Ireana Tamagnone che vive attualmente fra l’Olanda, dove vive e lavora e anima un piccolo gruppo di lettura, e l’Italia – Deve essere un pomeriggio insieme che invoglia alla lettura, rispettando diverse opinioni e essendo aperti a nuove avventure letterarie più e meno seriose.”

“Felici di aver ricevuto l’adesione da parte di lettori che cercavano un servizio simile sul territorio, si tratta di un’idea davvero stimolante, ringraziamo il Comune e la Biblioteca per gli spazi concessi” aggiunge Max Ponte, scrittore e poeta, attivo anche come operatore culturale.

L’ingresso all’iniziativa, curata della Pro Loco di Villanova d’Asti, è libero con prenotazione al numero 3347410978. Verranno seguite le norme anti-Covid vigenti.