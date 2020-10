A Valfenera l’incontro sull’affido “Legami Nutrienti: l’affido un ponte per crescere” di Gefyra Piemonte

Nei giorni scorsi vi abbiamo presentato Gefyra Piemonte, un’associazione di promozione sociale che si occupa del tema delicato degli affidi e delle adozioni.

In occasione di Ottobre mese dell’affido Gefyra Piemonte organizza, in collaborazione con la Cooperativa La strada di Costigliole, un’incontro per tutte le famiglie interessate ai temi dell’affido e dell’adozione sul tema dell’accoglienza dal titolo “Legami Nutrienti: l’affido un ponte per crescere” che si terrà sabato 24 ottobre presso il teatro parrocchiale di Valfenera dalle 16 alle 18.

Ci saranno testimonianze e i curiosi potranno conoscere il mondo dell’Affido e parlare con famiglie che hanno già vissuto questa meravigliosa esperienza

Per via delle normative anticovid l’ingresso sarà limitato e contingentato; sarà necessaria la prenotazione inviando una mail a piemonte@gefyra.it scrivendo quante persone parteciperanno, nome e cognome di ognuno e numero ed età dei bambini presenti.

Tutti i contatti dell’associazione Gefyra e Gefyra Piemonte e le informazioni si possono trovare sulla brochure allegata —->>>Brochure Gefyra