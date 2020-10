A Tonco sono cinque i positivi, dal Comune l’invito a rispettare i comportamenti corretti

Il Comune di Tonco ha comunicato l’aggiornamento della situazione dei contagiati, oltre ad alcune notizie relative alle ricorrenze di inizio novembre (Tutti i Santi e IV Novembre).

Sono cinque le persone positive, di cui 1 ricoverata.

“Per il bene di tutti e per contenere l’espandersi del contagio si rimarca l’importanza di indossare in modo corretto la mascherina, mantenere, dove possibile, il distanziamento tra persone di almeno un metro e lavarsi frequentemente e accuratamente le mani” la raccomandazione dell’amministrazione comunale.

Domenica 8 novembre, viste le normative Covid, al termine della messa verrà deposta una corona per i caduti in Piazza Lanfranco alla sola presenza del Sindaco, di Don John e del rappresentante degli Alpini.

Programmazione messe 1-2 novembre:

Domenica 1° novembre (Tutti i santi)

09,00 Santa messa in chiesa a Sanico

10,45 Santa messa in chiesa a Cardona

14,30 Santa messa in chiesa a Tonco

15,45 Santa messa in chiesa ad Alfiano

Lunedi 02 novembre (Commemorazione di tutti i fedeli defunti)

10,00 Santa messa in chiesa ad Alfiano

Alla fine di ogni celebrazione il Don si recherà da solo al cimitero con il Sindaco del paese o un suo delegato per la benedizione.