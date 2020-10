A San Damiano d’Asti salgono i positivi, ma il sindaco rassicura: “Quasi tutti asintomatici, non abbiamo criticità”

Consueto appuntamento settimanale con la stampa locale per il sindaco di San Damiano d’Asti, Davide Migliasso, per fare il punto sulla situazione dell’emergenza coronavirus e per presentare le iniziative dell’amministrazione comunale.

Anche a San Damiano si è registrato un aumento dei positivi: “Sono 39 i positivi al Covid nel paese, la maggior parte sono asintomatici, non abbiamo criticità e nessun ricovero in terapia intensiva” dichiara Migliasso che prosegue “ogni due giorni sono in contatto con queste persone, molto sono in attesa del secondo tampone dopo che il primo è già risultato negativo, ma purtroppo c’è un po’ di ritardo nel farli e così non scende il totale dei positivi. Nella casa di riposo non si registrano casi, mentre per quanto riguarda la scuola abbiamo una classe terza della scuola media in quarantena, nelle altre scuole finora nessun problema.”

Il primo cittadino passa poi a riepilogare la situazione tra chiusure e apertura delle varie attività in seguito all’entrata in vigore del nuovo DPCM: “Da ieri, lunedì 26 ottobre ndr, sono chiusi gli impianti sportivi e lo resteranno fino al 24 novembre, sono ancora operative le società di atletica e calcio che fanno attività all’aperto. Il ristorante della bocciofila è aperto con l’orario previsto dal decreto (chiusura alle 18), i campi da tennis sono precauzionalmente chiusi, in attesa di avere delle delucidazioni.

La biblioteca comunale è regolarmente aperta con i consueti orari, confermata la chiusura nella giornata di martedì in cui si fa attività di sanificazione dei locali; ricordo che si può accedere una persona per volta che può restare al massimo 15 minuti. Il circolo culturale Nosengo è chiuso fino al 24 novembre.

Gli uffici comunali sono aperti ma si riceve solo su appuntamento, si può prenotare via mail o via telefono.”

Purtroppo il DPCM ha imposto all’amministrazione comunale decisioni legate agli eventi: “Viene annullata la Fiera dei Santi e del Tartufo perchè è regionale, anche l’evento celebrativo del tartufo che prevedeva la proiezione del film candidato al Torino Film Festival in programma domenica 22 novembre è al momento sospeso, ma contiamo di riproporlo in primavera.

E’ nostra intenzione, decisione condivisa con gli ambulanti, recuperare le fiere di marzo e novembre non appena sarà possibile con un’edizione straordinaria di mercato domenicale.

Domenica mattina si svolgerà regolarmente il mercatino degli animali, dalle 8 alle 12.30″ dichiara Migliasso.

In chiusura l’appello del primo cittadino: “Invito tutti i cittadini al rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle norme, su tutte quella di utilizzare sempre la mascherina, e di seguire misure di prevenzione igienico sanitaria, da parte mia continua a sensibilizzate le forze ordine ad intensificare il controllo del rispetto norme, ho chiesto maggiori controlli nei giorni di mercato e dopo le 23, quando scatta il divieto di spostamento previsto dall’ordinanza della Regione Piemonte, che invito ancora una volta tutti a rispettare.”