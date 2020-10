A Portacomaro casa di riposo chiusa ai visitatori e sospensione sport di contatto in palestra

Ancora prima della conferenza stampa del premier Conte e del nuovo DPCM di ieri sera (leggi QUI), il sindaco di Portacomaro Alessandro Balliano nel suo ormai consueto aggiornamento della domenica mattina aveva riportato alcune precauzioni prese in paese per far fronte alla nuova ondata di contagi da Covid19.

Innanzitutto la decisione della direzione sanitaria della Casa di Riposo di chiudere l’accesso ai visitatori:“Si sta predisponendo un interfono che permetta il contatto tra mondo esterno e degenti. Dobbiamo proteggere i nostri anziani” ha commentato il primo cittadino. .

Sospese inoltre tutte le attività legate a sport di contatto nella palestra di Portacomaro, mentre rimangono alcune attività che permettono il distanziamento.

A Portacomato si registra un caso positivo di Covid19, in isolamento domiciliare.