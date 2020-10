A piedi da Arona a Genova attraverso Monferrato e Langhe: l’Anpi Asti sostiene l’iniziativa di quattro giovani sognatori 

Una lunga marcia tutta a piedi da Arona a Genova, passando per Asti e Costigliole, per recuperare lungo la strada le risorse per rimettere in sesto il tetto della Casa del Popolo di Arona.

E’ il coraggioso progetto di quattro giovani “sognatori” avviato sabato 3 ottobre ed in corso di svolgimento in questi giorni. Otto piedi, quelli di Georgia Monti, Fabio Fichera, Daniele Goldoni e Grazio Rinelli, ed altri due dell’accompagnatore-organizzatore Roberto Crivellaro, per dar voce a una richiesta d’aiuto, economico e divulgativo. Alla ricerca di una solidarietà espressa in donazioni, piccole o grandi, individuali o associative.

Un cammino, battezzato “Sentiero Protetto”, che, attraverso Monferrato e Langhe, si concluderà il 17 ottobre all’Associazione San Benedetto al Porto di Genova, e che si propone di raccontare un luogo che vuole resistere, nell’anno che sarà ricordato come l’anno del Covid.

Le Anpi piemontesi interessate dal percorso hanno dato il loro sostegno all’iniziativa e, per quel che riguarda Asti, l’Associazione dei partigiani accoglierà giovedì 8 ottobre i quattro camminatori nei locali della Casa del Popolo Santa Libera di via Brofferio che ha fornito piena collaborazione all’evento organizzando una cena di solidarietà con successiva presentazione dell’iniziativa con racconti e brevi accompagnamenti musicali.

Il giorno successivo, venerdì 9 ottobre, i quattro giovani di Arona saranno poi presenti al Caffè Roma di Costigliole, ospiti della locale sezione dell’Anpi presieduta da Gino Risso.