Sono 125 gli studenti diplomatisi quest’anno con la massima votazione 100/100 che sono stati premiati oggi pomeriggio, venerdì 2 ottobre, a Palazzo Mazzetti, nell’evento promosso e organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Alla cerimonia con il presidente della Fondazione Cr Asti, Mario Sacco, sono intervenuti il presidente della provincia di Asti, Paolo Lanfranco, il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, l’amministratore delegato della Banca di Asti, Carlo De Martini, il vicepresidente della fondazione Cr Asti, Sergio Ebarnabo, il vicepresidente e il direttore del Polo Universitario Rita Levi Montalcini di Asti, Piero Mora e Francesco Scalfari, Giuseppe Caccavale in rappresentanza del Provveditorato degli Studi di Asti.

di 114 Galleria fotografica Cerimonia consegna Borse di studio Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 2019/20









“La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti – dice il presidente Mario Sacco – al fine di perseguire le proprie finalità nel settore dell’educazione, istruzione e formazione, previste dallo Statuto, ed allo scopo di incentivare l’impegno nello studio, assegna dal 1994 borse di studio di €.500,00 ciascuna a favore di tutti gli studenti diplomatisi con 100/100 all’ultimo esame di maturità”. I premiati hanno frequentato uno degli Istituti di secondo grado di Asti e provincia oppure sono residenti in provincia di Asti e hanno frequentato scuole secondarie di secondo grado fuori provincia.

“Questo è stato un anno scolastico travagliato a causa dell’emergenza Covid-19,” – prosegue il presidente – “ma nonostante le difficoltà che la scuola e tutti noi abbiamo dovuto affrontare, sono particolarmente lieto per l’alto numero dei premiati, un vero record: mai ne avevamo avuti così tanti. Pensate che ad oggi – conclude – il numero dei premiati dall’anno di istituzione del premio è di 1814 studenti”.

Anche per questa edizione la famiglia Marchetti ha messo a disposizione una borsa di studio di mille euro a favore dello studente del Liceo Classico Vittorio Alfieri di Asti che si è distinto nel triennio con la media scolastica più alta. La premiata è la studentessa Emilia Bezzo di Tonco d’Asti.

La borsa è intitolata alla memoria del notaio Bruno Marchetti, personalità nota e stimata dagli astigiani, essendo stato il primo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, nonché il promotore dell’insediamento universitario in Asti con la costituzione dell’Associazione Universitaria Astense, oggi divenuto Polo Universitario Rita Levi-Montalcini e in futuro Campus Universitario.

Di seguito tutti gli studenti premiati

IIS AugustoMonti

ANTONUCCI ALESSIA

APUZZO MARIA ROSARIA

ARIONE ELENA

ARRABITO SOFIA

BARBERO ALESSIA

BRAVO CLELIA

CRITELLI CHIARA

DESSIMONE MARTINA

DURIO ELENA

FAIOLI MIRIAM

FIORE ALICE

FIORE GIULIA

FORNASERO IRENE

GENTILE FRANCESCA

GHEORGHITA DANIELA

GREGORIO BEATRICE

MAZZETTO MARIANNA

PAOLIN GIULIA

PISANO MARIA TERESA

TESTA MATTEO

TIRELLO FEDERICA

VALENZANO CHIARA

VESELINOVA ALEKSANDRA

VIRELLI ANNA

ZANUTTO ERICA

IIS Alberto Castigliano

ARFINENGO SOFIA

COBZARU ADRIANA IONELA

DAMOSSO GIACOMO

MELINA ALESSIA

ZOUHAIR OMAIMA

Liceo Paritario Ugo Foscolo di Asti

GHASRIANI DARIA

Ist. NS delle Grazie di Nizza M.to

BERTOLDI SILVIA

BISCIONE ELEONORA

IIS Pellati di Nizza M.to

ADAMO EMANUELE

ATANASOVA LINA

AVERTANO ANDREA

BARATTERO FEDERICO

BERTA ERIKA

BOSCA CECILIA

CONEVA MARTINA

FORMICA SIMONE

GJORGJIEVA MIHAELA

PREGNO DAVIDE

TRAJCHOV APOSTOL

Liceo Scientifico Statale Francesco Vercelli di Asti

BARAVETTO MARIO

BARBIRATO ALBERTO

BOSCO SIMONA

CARRIERO ANDREA

DAPAVO ANDREA

FERRARI AURORA

GAGLIARDI DANIELE

GHIBERTI ANNALISA

KUCI FATIME

MARTIRE MARTINA

ROBERTO BEATRICE

RONCO UMBERTO

IIS Pietro Andriano di Castelnuovo Don Bosco

CELOTTO LUCIANO

CUSINELLO STEFANO

IULIANO VALENTINA

PENASSO MARCO

UBERTO LUCREZIA

VALENTE CAMILLA

IIS Giovanni Antonio Giobert di Asti

ALBARELLO MARTINA

DETTA MANUELA

LANO ALESSIA

RAVIOLA LETIZIA

ROCCO MATTIA

Liceo Artistico Statale Benedetto Alfieri di Asti

BELTRACCHINI CAMILLA

CONTI SOFIA

GIANOTTO CHIARA

GRASSO DAVID MARIA

GULLOTTO RACHELE

IRWIN LINDA

LILLIU GIORGIA

MUSSETTI FILIPPO

PALMIERI SARA

PAZZI GIULIA

PETTAZZI AURORA

SCAGLIONE ERIK

SCALFARI MATILDE

Liceo Classico Statale Vittorio Alfieri di Asti

ARISIO ELISABETTA

BEZZO EMILIA

BOCCO GHIBAUDI ELENA

DEMARTINI CECILIA MARIA LUIGIA

DEZZANI ANNALISA

FUSCO ATENAS REBECCA

GIANUZZI LETIZIA

MANA CLAUDIA

PERO PAOLA

RISSONE REBECCA

TORCHIO NICOLÒ

VOLPICELLI ALESSIA

ITIS Alessandro Artom di Asti

ACCORNERO MARCO

CHIUSANO ALBERTO

CUNIETTI FILIPPO

DEZZANI GIACOMO

GIUSIO ALESSANDRO CARLO

LIVA ALESSANDRO

MASCIA STEFANO

NAUMOVSKI NENAD

ORNATO TOMMASO

PETRINI LORENZO

PILANI TIBERIO

TANINO FRANCESCO

IIS Giovanni Penna di Asti

BERTOLA ALESSIO

BOCCIA SARA

GAMBA FRANCESCO

LAUSTRA LUCA

PACE VALENTINA

RAINERO CHIARA

TIENGO PAOLO

TOGNIN ALESSANDRO

TORCHIO ARIANNA

ISS Rita Levi Montalcini di Acqui Terme

CIANCIOLO JULIA

ADORNO GABRIELE

IIS Cesare Balbo di Casale Monferrato

CANTA MARTA

IIS Parodi di Acqui Terme

GALLARETO SIMONE

PIPPO MARTA

Ist. Mag. Stat. Leonardo Da Vinci – Alba

MONTERSINO SIMONE

TORCHIO DANIELA

GALLO ALICE

BRANCACCIO TANIA

IIS Leardi Casale Monferrato

ALEMANO SERENA

GUARNERO FRANCESCO

IISS Ernesto Guale – Bra

FRANCO MATTEO