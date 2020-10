A Mombercelli si avvicina la 40a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco tra arte, camminate, degustazioni e piatti tipici

Saranno due giorni intensi quelli in programma a Mombercelli il 17 e 18 ottobre prossimi, in occasione della 40a edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, che si svolgerà nel rispetto delle misure anticovid, con la mascherina obbligatoria e il mantenimento delle distanze di sicurezza, nell’evento organizzato dal Comune di Mombercelli e da Momber C’è Events & Festival.

Sarà una due giorni ricchissima di proposte a partire dal sabato: alle 15 si inizia con la Camminata tra i Colori dell’Autunno in Piazza Alfieri. Alle 17 al MUSarMO, in via Brofferio 24 è in programma l’inaugurazione della mostra: “Donne al vento”, con ceramiche di Manuela Incorvaia; in mostra anche opere di Roberto Di Giorgio, Renato Milano, Piero Oldano.

Dalle 19.30 si inizia a sentire profumo di tartufi e prodotti tipici con lo Street Food: “Quelli che aspettano…” in Piazza Alfieri, alle 21 la serata sarà allietata dal Concerto della Wally and The Real Sound Blues Band.

Il clou sarà domenica 18 ottobre con questo ricco programma:

ore 9.30 Apertura della 40a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco con il mercato di prodotti enogastronomici.

dalle ore 11.00 – Piazza Alfieri angolo via Ravazza

Degustazioni di vino a cura di AIS Piemonte, Associazione Produttori Nizza.

ore 11.30 – Piazza Alfieri

Assegnazione del premio Uno di Noi.

Durante l’evento saranno premiati i Migliori Tartufi esposti.

Dalle ore 12.00 – Piazza Unione Europea

Apertura degli stand gastronomici a cura delle Pro loco

ore 15.00 – Piazza Alfieri

Il Teatro Viaggiante presenta La Famiglia Mirabella, spettacolo comico, satirico, di genere saltimbanco, visuale e acrobatico.

dalle ore 17.00 alle 22:00 – Piazza Unione Europea

Street Food, Il tartufo incontra le eccellenze locali.

Ecco il ricco menù proposto dalle Pro Loco in Piazza Unione Europea:

PRO LOCO DI AGLIANO TERME

Tris di bruschette

Polenta con salsiccia

Polenta ai formaggi e tartufo

PRO LOCO DI ANTIGNANO

Tagliolini all’uovo al tartufo

Crostata di mais ottofile alla confettura di ciliegie

PRO LOCO DI CASTELLO D’ANNONE

Battuta di fassona con tartufo

Torta dell’abbondanza

PRO LOCO DI CASTELNUOVO CALCEA

Gnocchi al sugo di salsiccia

Brasato al Barbera con purè

PRO LOCO DI MOMBERCELLI

Friciùla con lardo

Uovo con tartufo

Agnolotti al burro con tartufo

Gelato al tartufo

ASSOCIAZIONE CARDO GOBBO DI NIZZA

Flan di Cardo Gobbo con fonduta e tartufo

Per tutto il giorno ci sarà Radio Valle Belbo con la musica e la diretta. Per agevolare i partecipanti, sarà attivo un servizio navetta con partenze continuative da piazza I Maggio, dal piazzale del Cimitero e dalla Cantina Sociale Terre Astesane.