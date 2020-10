A Emilia Bezzo la targa del Comune di Tonco per i suoi risultati scolastici

Cerimonia sobria e nel rispetto delle normative anticovid, questa mattina in municipio a Tonco: l’amministrazione Comunale ha consegnato una targa a Emilia Bezzo per l’eccellente risultato scolastico conseguito.

Emilia Bezzo ha frequentato il Liceo Classico Alfieri di Asti, che ha brillantemente concluso con una media dei voti prossima al 10 nei cinque anni di corso e un’esame di maturità straordinario, che ha spinto i professori, oltre a tributargli la valutazione massima impreziosita dalla lode, di inviare una menzione ufficiale al Ministero dell’Istruzione.

Una storia di eccellenza scolastica che in poco tempo è divenuta nota in tutta la penisola, raggiungendo milioni di Italiani, tanto che la deputata Mara Carfagna l’ha citata sul suo profilo Facebook.

Emilia Bezzo ha iniziato i suoi studi universitari presso la Sorbonne dove è stata inserita, al termine di una durissima selezione, nell’esiguo drappello di allievi (30 in tutto su oltre 900 aspiranti provenienti da tutta Europa) che seguono i corsi per conseguire una doppia laurea in lettere e in filosofia.