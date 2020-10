A Costigliole d’Asti in vendita il libro “Dragone e la storia di Bionzo”: il ricavato andrà alla Croce Rossa locale

E’ stato recentemenre pubblicato il libro “Dragone e la storia di Bionzo”, una biografia lucida ed intensa scritta a 4 mani da Guido Boeri e Dante Chiola.

Questo libro è una narrazione sincera, limpida e coinvolgente della vita contadina di una preziosa frazione di Costigliole d’Asti, Bionzo. Si intreccia ad essa la storia imprenditoriale dell’azienda Dragone, leader da anni nel settore delle macchine agricole.

Nelle pagine del libro si ripercorrono i capitoli più importanti della vita di Guido Boeri, fondatore, insieme al fratello Alfonso, dell’azienda Dragone. A partire dalle prime macchine: esperimenti rudimentali, creati per necessità e ingegno dalle mani dei due fratelli. A seguire le prime vendite, l’impegno politico nel Comune di Costigliole d’Asti, fino ad oggi, guardando già al futuro e alle generazioni che verranno.

Pavese affermava: “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti” e questo si respira candidamente tra le pagine di questo libro. Le storie di un paese, le persone, gli usi e le abitudini di vita di un piccolo paesino rimarranno sempre impresse nell’animo delle persone che le hanno vissute. Insieme a queste coraggio, perseveranza e rispetto sono i valori che dominano queste pagine ricche di notizie ed emozioni.

Il libro sarà disponibile presso le edicole di Boglietto, Costigliole d’Asti e presso Giuliano Filippino della Ditta Sala, adiacente ai locali della Croce Rossa di Costigliole d’Asti, a cui andranno tutti i proventi delle vendite.