A Cortazzone è andata in scena “Guarda che silenzio che c’è”, camminata teatrale sull’anno del Covid

L’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano realizza in ottobre una serie di eventi di teatro, musica e memoria a conclusione del percorso di raccolta di testimonianze sul 2020, un anno che è di fatto storia.

Il progetto è realizzato con il patrocinio della Provincia di Asti ed il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CRAsti e della Fondazione CRT.

L’evento principale è una camminata teatrale dal titolo “Guarda che silenzio che c’è” con in scena otto artisti di ARchivio TEatralità POpolare e Faber Teater, in forma itinerante per il pubblico, che è stata realizzata in anteprima sabato scorso nel concentrico di Cortazzone: per entrambe le recite in programma c’è stato il tutto esaurito, con il pubblico che ha seguito con grande emozione ed apprezzamento l’evento nel pieno rispetto del protocollo per il distanziamento nello spettacolo dal vivo.

Ha commentato la presidente dell’Ecomuseo BMA, Elisabetta Serra: “Quelle che vengono messe in scena e messe in musica sono le nostre emozioni, i nostri sentimenti, le nostre parole per raccontarlo. Quello che vediamo, nelle tappe della restituzione, siamo noi.”

La parte teatrale musicale al chiuso, a cura di Joint Music, ha visto in scena il Bruskers Guitar Duo.

Prossime luoghi in cui verrà realizzata: domenica 18 ottobre a Castagnole Monferrato, sabato 24 a Valfenera, sempre a gruppi alle ore 15 e 17 con prenotazione obbligatoria cell.3392532921.