A Cocconato si va “A Tavola con i Borghi”: quale borgo vincerà la sfida?

A Cocconato non si fermano mai. Dopo un’estate ricca di eventi e in attesa di vedere il proprio paese in tv a “Il Borgo dei Borghi”, l’occasione per condividere tradizioni e momenti conviviali prosegue con la rassegna enogastronomica “A Tavola con i Borghi”, un’iniziativa ideata e organizzata dall’Associazione Palio di Cocconato.

Dopo il successo di “A Cena col vignaiolo”, viene riproposto il format di abbinare un ristorante locale con una cantina, questa volta con l’aggiunta di borgo. Tutti dovranno prevedere, nel proprio menù, un piatto medievale che sarà giudicato da una giuria composta da uno scenografo e una cuoca che lo valuteranno, dando un voto anche a vino , menù e servizio. Novello “Alessandro Borghese” è il capitano del palio Giorgio Apostolo che con il suo voto potrà “ribbaltare” la classifica.

La rassegna è iniziata sabato scorso, 2 ottobre, con il Borgo Brina, con la cena a Cascina Rosengana ed i vini di Cantina Nicola e Bava, per proseguire fino al 13 novembre, con il Borgo Torre in Cantina del Ponte con i vini di Maciot.

Sabato 10 ottobre la sfida fa tappa a Borgo Tuffo, al Circolo Ricreativo Thou e la Cantina Benefizio di Cocconito. Dalle 20, per 25 soldi, si potrà gustare un menù tipico legato alla tradizione locale. Prenotazione obbligatoria e posti limitati entro giovedì 8 ottobre al 347.7424567.

L’appuntamento successivo è per il 16 ottobre con il Borgo Airali, al Cannon d’Oro con vini di Cantina Paoletti.