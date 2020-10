A Castelnuovo Calcea generosa iniziativa della comunità norvegese per sostenere l’asilo

Una storia di solidarietà e generosità arriva da Castelnuovo Calcea.

Protagonista è la comunità norvegese presente sul territorio.

Durante il lockdown, tra le altre cose, era stata annullata la cena pro asilo organizzata dalla proloco Castelneuv Brisò. Un fatto che non è passato inosservato dai nordici che, tramite Randi Lund ed Erik Hovden, che vivono a Castelnuovo Calcea, hanno deciso di attivarsi per rimediare a questo mancato introito dell’asilo, organizzando una raccolta fondi con la realizzazione e la vendita di lavori fatti a maglia, raccogliendo la somma di 3.200 euro, già consegnati alla Scuola Materna “Rosa e Giovanni Triberti”.

“Questa somma servirà per supportare alcune attività aggiuntive dedicate ai bambini, come ad esempio corsi di inglese, di musica e gite didattiche. – spiegano da Castelnuovo Calcea – I nostri amici norvegesi hanno dichiarato che l’idea di questa raccolta fondi è nata con lo scopo di ringraziare i castelnovesi per il clima di accoglienza che hanno sempre trovato presso la nostra comunità.

Noi aggiungiamo questa riflessione: sarà un caso, ma sembra quasi che siano stati ispirati da Alessandro Saracco, presidente dell’asilo per decenni e precedente proprietario dell’abitazione dove attualmente vivono Randi ed Erik.”