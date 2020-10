A Castelnuovo Belbo istituito il consiglio comunale dei ragazzi

L’amministrazione di Castelnuovo Belbo, ritenuta la partecipazione un elemento fondamentale per la costituzione di un sentimento di cittadinanza consapevole finalizzato alla elaborazione del senso di piena appartenenza alla comunità, con deliberazione del Consiglio comunale del 26 settembre 2020 ha approvato il “Regolamento del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze”.

Attraverso le attività contemplate nel Regolamento si è ritenuto di poter intervenire sul miglioramento della socializzazione degli studenti, offrendo loro la possibilità di provare a scuola una concreta esperienza di vita democratica.

Nel Regolamento è previsto che il consiglio comunale dei ragazzi sia formato da un Sindaco e 6 consiglieri delle classi IV e V della Scuola Primaria Mons. L. Delponte, che rimarranno in carica un anno. Nei prossimi giorni saranno distribuite, tramite l’Istituto scolastico 4 Valli, le copie del regolamento ai giovani studenti, per potersi organizzare entro la fine del corrente anno per lo svolgimento delle elezioni.

Questa sarà una buona occasione, commenta l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Claudio Bevilacqua, per far avvicinare i ragazzi alla comprensione della macchina amministrativa e nel contempo per poter trasmettere al Sindaco del Paese le proprie idee.