A Castello d’Annone salgono a 24 i positivi, il sindaco rassicura: “Si tratta di un unico focolaio, soggetti asintomatici”

A Castello d’Annone sono saliti a 24 le persone risultate positive al Covid 19.

Il Sindaco di Castello di Annone, Silvia Ferraris, in seguito ad alcune segnalazioni giunte dai cittadini in materia COVID, ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto in paese negli ultimi giorni.

Queste le sue parole: “Cari concittadini, faccio seguito alla comunicazione del giorno 03 ottobre, nella serata di ieri ci è stata comunicata, da parte dell’Asl, la positività di 24 persone domiciliate in Castello di Annone, riconducibili all’approfondimento dei contatti dell’unico focolaio già circoscritto, i soggetti sono asintomatici, attualmente in quarantena e costantemente vigilati dagli operatori, dalle forze dell’ordine ASL come da protocolli.

Alcuni cittadini hanno giustamente segnalato di aver notato alcuni ragazzi extracomunitari provenire in treno da Asti e dirigersi verso gli appartamenti ove ci sono soggetti in quarantena, ritengo opportuno rassicurarvi e comunicare che non si tratta dei soggetti sottoposti a quarantena ma bensì di persone domiciliate in Rocca d’Arazzo.

Mi auguro che la situazione rientri al più presto e soprattutto che non vengano accertati nuovi contagi e Vi invito pertanto a rispettare le norme e mettere in atto tutte le misure idonee a contrastare il diffondersi del virus, raccomandando in modo particolare l’uso costante delle mascherine”.