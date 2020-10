A Castello d’Annone presentato il nuovo Gruppo Appartamento Disabili

A Castello d’Annone è stata presentata nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 ottobre, una nuova struttura gestita dal Co.ge.sa. per ragazzi disabili, ospitata dalla ex sede della Croce Rossa Italiana, adiacente al distretto ASL, in via Roma 69.

Il Gruppo Appartamento Disabili sarà destinato all’accoglienza di persone disabili prive di sostegno familiare in un programma che si propone di promuovere e favorire il benessere e l’inclusione sociale degli ospiti che potranno risiedere in soluzioni abitative, completamente ristrutturate, realizzate con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Alla presentazione, insieme alla prima cittadina di Castello d’Annone, Silvia Ferraris, hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente della Regione Fabio Carosso e l’Assessore Marco Gabusi, il Presidente della Provincia Paolo Lanfranco, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti Mario Sacco e il Presidente Co.ge.sa Angelo Marengo.