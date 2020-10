Su richiesta della sindaca di Castello di Annone Silvia Ferraris, alcuni piloti della Squadra S.a.p.r. (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) del Corpo Militare dell’Ordine di Malta hanno effettuato la fotogrammetria aerea del tratto di fiume Tanaro che attraversa il territorio comunale.

Le migliaia di immagini che i droni hanno realizzato verranno elaborate tramite uno speciale software e restituite all’Amministrazione che potrà così utilizzarle per eventuali studi e futuri interventi di messa in sicurezza.

di 6 Galleria fotografica Monitoraggio Tanaro con droni militari









Sono state analizzate e controllate le aree esondabili, il ponte e gli argini all’altezza del centro abitato.

I recenti fenomeni atmosferici che hanno duramente colpito il territorio piemontese nei giorni scorsi, anche in zone che in precedenza non avevano mai subito i tremendi danni causati dalle alluvioni, dimostrano quanto monitoraggio e prevenzione sul territorio siano fondamentali.

Presenti a fianco dell’esercito anche la Protezione Civile di Castello di Annone e il Gruppo Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri: sempre in prima linea nella tutela del territorio e della popolazione hanno fornito preziosi consigli in virtù della conoscenza delle zone interessate dal sopralluogo aereo.

Dalla prima cittadina sono arrivati i ringraziamenti al Generale Mario Fine, Comandante del Corpo, per la disponibilità nei confronti dell’Amministrazione comunale e della popolazione. La Squadra S.a.p.r. del Corpo Militare dell’Ordine di Malta, Corpo Militare Speciale dell’Esercito Italiano, ha infatti prestato gratuitamente la sua opera a favore della popolazione di Castello di Annone.