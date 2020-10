A Castell’Alfero il parco giochi diventa inclusivo

Nuova veste per il parco giochi di piazza Castello, a Castell’Alfero, che è stato adeguato in maniera da consentirne la fruizione anche ai bambini con disabilità motorie, sensoriali o intellettive.

Sono stati posizionati un pannello sensoriale Tris e un gioco a molla realizzato con particolari accortezze, per far sì che possa essere utilizzato anche da bambini con disabilità. La pavimentazione anti-trauma è stata estesa su tutta l’area di gioco. È stata inoltra sostituita la giostra girevole con una nuova con divanetto.

I lavori per la realizzazione del parco giochi inclusivo sono costati 6.505,48 euro, per metà finanziati da un contributo della Regione Piemonte, settore Politiche Sociali e per metà dal Comune.