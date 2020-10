A Canelli annullate la Fiera di San Martino e la Fiera Regionale del Tartufo

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’amministrazione comunale di Canelli concernente l’annullamento dei prossimi eventi del mese di novembre.

A seguito delle disposizioni dettate dal nuovo Dpcm in considerazione dell’attuale situazione emergenziale da Covid-19, ci vediamo costretti ad annullare sia la Fiera di San Martino che la Fiera Regionale del Tartufo, in programma rispettivamente l’8 e il 15 Novembre.

Siamo molto dispiaciuti, l’intento di quest’anno era un rilancio di entrambe le manifestazioni, separandole per valorizzarne le peculiarità.

Come già dimostrato durante “Città del Vino” e “Canelli in Gala”, eravamo pronti a garantire le misure di sicurezza previste, ma le attuali disposizioni normative, dettate anche da una logica di buon senso ci costringono per l’appunto all’annullamento dei predetti eventi.

Nonostante tutto stiamo lavorando per il prossimo Natale, in collaborazione con i commercianti locali, per regalare un po’ di colore e clima natalizio, a tutti coloro che frequenteranno la nostra Città, per uscire da un 2020 certamente non facile e con l’augurio che il 2021 possa essere un anno migliore.

Il sindaco Paolo Lanzavecchia e l’assessore alle manifestazioni Giovanni Bocchino