A Calliano vaccinazione antinfluenzale in modalità “drive-in”

La vaccinazione antinfluenzale da quest’anno viene offerta a tutti i soggetti di età superiore ai 60 anni, ai soggetti con malattie croniche (BPCO, cardiopatici, diabetici, ecc..), persone che possono trasmettere l’infezione a soggetti ad alto rischio (medici, personale sanitario, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio), soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco), personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (Allevatori, macellatori, addetti al trasporto di animali vivi, veterinari), donatori di sangue.

Nel nord della provincia, per gli assistiti dei dottori Silvana Caprioglio, Paolo Ercole, Giuseppe Ruta e Rosario Ruta al fine di evitare assembramenti presso gli ambulatori sarà possibile effettuare la vaccinazione su prenotazione presso il Drive-in con sede a Calliano in piazza Marconi dal 6 novembre al 20 novembre.

Si raccomanda di indossare abiti comodi che presentino facilità a scoprire la spalla (ad esempio un golfino sopra una maglia dalle maniche corte) al fine di facilitare la rapidità di effettuazione della vaccinazione.

Per le persone che per motivi di età o malattia non possono recarsi al Drive In sarà possibile concordare col proprio medico di famiglia la vaccinazione presso il domicilio.

Per prenotazioni e informazioni telefonare ai seguenti numeri nei seguenti orari:

–Assistiti del dott. Ercole: mercoledì 28 ottobre e mercoledì 4 novembre dalle 10 alle 16 (orario continuato) al numero telefonico 0141.405773.

–Assistiti del dott. Ruta Rosario, dott. Ruta Giuseppe e dott.sa Caprioglio: mercoledì 28 ottobre e mercoledì 4 novembre dalle 10 alle 16 (orario continuato) al numero telefonico 338.8916032