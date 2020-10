A Baldichieri mascherine gratuite per gli over 65 contro il Covid

I volontari della Protezione Civile di Baldichieri distribuiscono da ieri ai cittadini ultra65enni le mascherine anti Covid. L’iniziativa, promossa dal Comune, interesserà circa 195 persone e si concluderà entro fine mese.

Nel momento in cui, anche nell’Astigiano, si registra una recrudescenza del virus, in paese riprende la distribuzione dei dispositivi individuali rivolti agi anziani, considerati tra le categorie a rischio: una dozzina i volontari al lavoro.

Ogni persona riceve gratuitamente una mascherina in stoffa, lavabile per dieci volte e riutilizzabile.

All’avvio della distribuzione, attuata a domicilio, ieri pomeriggio ha partecipato anche il sindaco Gianluca Forno, che si è brevemente intrattenuto con gli anziani ricordando l’impiego corretto della mascherina: “Ne raccomandiamo l’uso domestico, per proteggersi cioè tra le pareti di casa quando sono presenti persone con cui non si convive. Nelle occasioni in cui si esce bisogna invece adottare le mascherine chirurgiche, avendo cura di indossarle tutti e sempre”.

Da parte del sindaco una sottolineatura: “Abbiamo particolarmente a cuore le condizioni degli anziani – dice Forno – perché sono persone fragili e perché, salvaguardando la loro salute, contribuiamo alla tenuta complessiva del sistema sanitario. Inoltre, per sensibilizzare ulteriormente la popolazione, doteremo dei dispositivi di protezione individuale anche i nostri negozianti: indossando le mascherine, ricorderanno a tutti di fare altrettanto”.

Con la distribuzione avviata ieri, il Comune ha messo mano alla seconda parte di fornitura di mascherine dopo due diverse consegne nel lockdown: agli ultra65enni, sempre attraverso la Protezione Civile, e a tutti i residenti con l’apporto del Comitato Palio, impegnato nel porta a porta promosso dalla Regione.

Da parte del Comune, che attualmente conta quattro persone positive e una dozzina di casi in isolamento fiduciario, la raccomandazione, infine, a limitare quanto più possibile contatti e spostamenti, osservare il distanziamento sociale e adottare le regole igieniche, come il lavaggio frequente delle mani, per contribuire attivamente alla lotta contro il virus.

Nelle foto: distribuzione di mascherine, ieri a Baldichieri con sindaco e volontari, in casa e in negozio.