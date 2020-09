Workshop di pittura gratuito alla Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo

La Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo organizza un fine settimana per immergersi nel territorio che ha ispirato lo scrittore nella stesura delle sue opere più celebri come La luna e i falò e a tradurne la bellezza su tela.

Il workshop, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre, sarà condotto da Gian Carlo Ferraris, pittore, incisore e grafico particolarmente legato al territorio santostefanese. Nel pomeriggio di sabato, in piazza Confraternita, sarà fatta un’introduzione teorica alla pittura del paesaggio con la spiegazione delle tecniche e l’uso dei materiali. La domenica sarà dedicata alla pratica con postazioni presso la casa natale di Cesare Pavese e il casotto di Gaminella. Ogni partecipante dovrà dotarsi di tela o album di medie dimensioni, matite e gomma per il disegno, colori acrilici o pastelli di rapida asciugatura, pennelli, ciotole e acqua.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati con prenotazione obbligatoria, scrivendo a info@fondazionecesarepavese.it.