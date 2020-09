Week end di festa a Cocconato, tra Cene in Riviera, Stima del Palio, Golosaria, tour delle cantine ed escursione in ebike

Sarà un fine settimana ricchissimo di eventi a Cocconato dove, a partire da sabato 12 settembre, si potrà partecipare alla festa patronale, che quest’anno, a causa delle misure restrittive dovute al CoVid-19, cambia la sua veste, con le “Cene in Riviera“, nelle serate del 12,13 e 14 settembre.

La prima cena, in programma il 12 Settembre alle 20.30 nel Cortile del Collegio, si chiama “Tutti a cena “qui…nè”, in ricordo di Peppone, già Presidente della Pro Loco, prematuramente scomparso lo scorso anno. Sempre domenica, alla sera la Pro Cocco propone una seconda cena, dove i protagonisti saranno i “Sapori Cocconatesi”, un percorso enogastronomico con soli prodotti del territorio, sempre nel Cortile del Collegio, dalle 20.30. Infine, lunedì 14 settembre, verrà mantenuta la tradizionale Cena del Lunedì, nella quale saranno all’opera i giovani Chef Cocconatesi. Tutte le serate saranno allietate da musica. La manifestazione adotterà tutte le vigenti normative Covid 19 ed è obbligatoria la prenotazione all’Ufficio Turistico di Cocconato allo 0141 600076.

Ma non finisce qui, perché domenica 13 settembre sarà ricchissima. E’ infatti in programma a Cocconato “Golosaria tra i castelli del Monferrato“. L’evento si svolgerà nel corso di tutta la giornata con la possibilità di visitare le cantine e le aziende del territorio, di degustare il pranzo organizzato dalla Proloco o dai ristoranti locali mentre il pomeriggio sarà dedicato a i bambini al Parco Forestale dell’Alberone. Per informazioni e prenotazione di visite, pranzo e giornata nella natura, contattare l’ufficio turistico al numero 0141 600076. Per maggiori dettagli sulle visite alla cantine in occasione di Golosaria clicca QUI.

Ma domenica ci si tufferà anche nel Medioevo, con la “Stima del Palio“che si svolgerà nel corso della mattinata nella piazzetta del cortile del Collegio , dove verrà presentato il nuovo drappo, dipinto da Angela Bertiglia. Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco, il Capitano del palio e i nobili dei borghi di Cocconato con i propri gonfaloni. Con il nuovo drappo verrà raggiunta la chiesa per la funzione e la benedizione: visto l’anno pandemico, con il Palio rinviato a data da destinarsi, il palio sarà esposto in chiesa e donato ai Santi Patroni Fausto e Felice protettori del paese.

E ancora. Per gli amanti dello sport, arriva un nuovo evento sportivo-gastronomico targato CoccoNut, sui sentieri di Cocconato, accompagnati dalle due guide, Elia Scaramozzino e Amedeo Garri. La partenza è prevista alle 11.00 dall’agriturismo “Il Bric”, in Frazione Carboneri, per il tour guidato che comprenderà l’anello PanoramiCocco con i suoi numerosi Vista Point a toccare i punti più belli del comune di Cocconato. Ritorno all’agriturismo verso le ore 13, che dall’alto delle colline di questi meravigliosi paesaggi offrirà un pranzo compreso nel prezzo dell’iscrizione all’evento.

C’è la possibilità di affitto E-Bike su prenotazione entro sabato 12 settembre. Per tutte le info e i costi clicca QUI.