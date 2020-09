Volantinaggio dei sindacati davanti alla Casa di Riposo di Asti per il No alla privatizzazione

Riceviamo e pubbichiamo.

Oggi i sindacati FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno tenuto un volantinaggio fuori dalla Casa di Riposo Città di Asti per ribadire il loro secco NO alla privatizzazione della struttura.

Il veloce momento di mobilitazione, nel rispetto delle normative di contenimento del Contagio da COVID 19, è stato deciso dalle segreterie territoriali a causa del diniego da parte dell’Ente Casa di Riposo di concedere alle Organizzazioni Sindacali il cortile per lo svolgimento dell’assemblea. Un fatto curioso, visto l’ampio spazio che la struttura possiede.

Al volantinaggio hanno partecipato circa 40 persone, alle quali è stato spiegato il nostro programma di iniziative per il prossimo futuro, fra cui l’assemblea sindacale in struttura per cui partirà nuova richiesta domani, oltre alla raccolta firme contro la privatizzazione della Casa di Riposo che avverrà fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre nei mercati cittadini.

FP CGIL, CISL FP e UIL FPL