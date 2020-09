Oggi, martedì 1° settembre, i Vigili del Fuoco di Asti si sono recati a Borgo Terrazze a Villanova d’Asti per un intervento di salvataggio animali.

Un gatto era rimasto intrappolato in un condotto e per procedere al recupero sono stati spaccati muri e tubazioni.

Il gatto ora si trova in ottime condizioni.