Viabilità modificata SP457 di Moncalvo: le precisazioni della Provincia di Asti

Relativamente alla chiusura della SP 457 nel territorio del Comune di Moncalvo, la Provincia di Asti specifica quanto segue:

Il committente dei lavori in questione è il Comune di Moncalvo, che ha seguito tutte le procedure di progettazione e affidamento dei lavori; il cantiere è gestito e mantenuto dal Comune, tramite la Direzione lavori e l’impresa esecutrice, così come il mantenimento di tutta la segnaletica di cantiere e di deviazione su percorso alternativo. La Provincia si è limitata, in sede di conferenza dei servizi, all’approvazione del progetto proposto, ritenuto di pubblica utilità e indispensabile per la salvaguardia del territorio.

La Provincia di Asti ha emesso ordinanza, a seguito della domanda avanzata dal Comune di Moncalvo, per la chiusura di un tratto della Sp.457 che va dal km.19+000 (incrocio Sp.31) al km.19+310 (incrocio Strada Comunale Patro) proprio per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, a partire dal 14 settembre 2020 fino al 14 dicembre 2020.

L’ordinanza di chiusura, che si si può scaricare QUI , conteneva lo schema grafico della segnaletica da apporre per la deviazione del traffico, deviazione concordata tra l’ufficio tecnico del Comune di Moncalvo e la Provincia di Asti, finalizzata al minor disagio possibile delle attività commerciali locali e degli stessi utenti della strada.

Pertanto la Provincia, attenendosi alle proprie competenze, si è solamente limitata ad emettere l’ordinanza, quale ente proprietario della strada, e si rende sin da ora disponibile a valutare eventuali proposte alternative da parte del Comune.