Utilizzo e funzioni delle gomme invernali

Nella stagione invernale siamo chiamati alla sostituzione degli pneumatici delle nostre auto e non è solo questione di obblighi di legge, la gomma da neve di qualità è una vera e propria alleata della nostra sicurezza, indispensabile per una guida sicura sui fondi scivolosi e ghiacciati tipici di quel periodo dell’ anno.

La ricerca e lo sviluppo delle case produttrici in questo campo ha fatto negli ultimi anni passi da gigante offrendoci un prodotto di alte prestazioni in grado di rendere la nostra guida più’ sicura e confortevole.

Anche l’ estetica è stata molto migliorata rendendole quasi dei begli oggetti molto diversi da ciò che ricordiamo andando un po’ indietro nel tempo quando le gomme invernali erano caratterizzate da alti tasselli.

La gomma invernale o gomma “termica” è prodotta con una speciale mescola ricca di silice, questo componente produce nella gomma un effetto di riscaldamento che rotolando le consente di affrontare in sicurezza il suolo ghiacciato tipico della stagione con una resa eccellente anche sul bagnato.

Come si produce l’effetto di riscaldamento di cui si accennava sopra?

Rotolando, le lamelle che la compongono si piegano leggermente andandosi a toccare e producendo in questo modo l’effetto calore.

Le stesse lamelle trattengono le particelle di neve con il contatto a terra migliorando sensibilmente il grip.

La legislazione in materia ci consente di usare al posto degli pneumatici invernali le catene da neve. L’ utilizzo di queste però risulta oltremodo scomodo perché in presenza di tratti di asciutto è necessario smontarle.

PNEUMATICI INVERNALI, ESTIVI E 4 STAGIONI: LE DIFFERENZE

La differenza più evidente tra gomme estive e quelle invernali è la diversità dei tasselli che in quelle estive non garantiscono sufficiente sicurezza di guida e aderenza su suoli nevosi.

I tasselli invernali sono più morbidi, in grado di sopportare basse temperature e recano simboli di montagne o cristalli di ghiaccio oltre alla dicitura M+S ovvero Mud and Snow (Fango e Ghiaccio).

Se vivete in zone con inverni non troppo rigidi potrete optare per i pneumatici 4 Stagioni, un interessante compromesso di caratteristiche tra estive e invernali che vi eviterà un doppio acquisto di gomme e il relativo montaggio.

Le 4 Stagioni sono più vicine alle caratteristiche delle gomme estive,( mettete in conto un maggior consumo di carburante e una maggiore rumorosità) ma non potranno garantirvi la stessa resa delle invernali se vivete in aree geografiche con inverni freddi e nevosi.

