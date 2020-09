Usi molto la stampante? Ecco come evitare gli sprechi

Che stampare evitando gli sprechi non sia per niente semplice non è affatto un segreto. Anzi: è un fatto ben noto. Eppure, è possibile stampare da casa o in ufficio evitando gli sprechi. Tutto ciò che serve è semplicemente prestare attenzioni ad alcuni piccoli dettagli.

Vuoi risparmiare nella stampa? Ecco qualche accorgimento

Innanzitutto, se vuoi risparmiare la carta potresti prendere in considerazione l’idea di eseguire la stampa automatica sempre in modalità fronte/retro. Ricordati che, se sei in un ufficio, affinché il risparmio sia davvero considerevole non devi essere solo tu a stampare così, ma anche i tuoi colleghi. Grazie a questo accorgimento avrai modo di risparmiare fino al 50% di carta. Consumando meno carta farai un gran favore anche al pianeta.

Per risparmiare sul toner potresti prendere in considerazione la possibilità di stampare con dei caratteri più leggeri e/o piccoli. Per esempio potresti preferire il font Garamond, ugualmente bello, ma più conveniente rispetto al Times New Roman. Inoltre, è bene acquistare toner e cartucce di qualità per avere il minor consumo possibile, ad esempio da realtà come Tonerpartner.

Non ignorare nemmeno tutto ciò che riguarda il numero di stampanti. Come dimostrano i dati, è meglio preferire una stampante grande e multifunzione, piuttosto che molte stampanti piccole con una sola funzione. Questo perché, nel loro insieme, consumano più energia elettrica. E proprio parlando di stampanti multifunzione, è meglio preferire quelle che hanno un basso consumo energetico. Come puoi intuire, usando le stampanti di quest’ultimo tipo potrai risparmiare sui costi della bolletta.

Pulizia della stampante laser

Parlando di come evitare gli sprechi non devi dimenticarti nemmeno di tutto ciò che concerne la pulizia delle stampanti laser. Farla in modo periodico è importante in quanto con il tempo i residui dello sporco possono depositarsi sui dettagli necessari al suo funzionamento. Di risposta, la stampante può iniziare a consumare più energia elettrica, oltre che più toner, per svolgere lo stesso volume di lavoro.

Quello della pulizia periodica della stampante laser si può a tutti gli effetti considerare come un vero e proprio investimento. Per farlo puoi anche rivolgerti a un’azienda professionista che sia in grado di compiere tutto il lavoro in maniera tale da non danneggiare la stampante in nessuna delle sue parti.

Considera che il processo di pulizia deve interessare tutta la stampante laser e non soltanto alcune sue parti, come il tamburo oppure il rullo. È necessario, infatti, rimuovere i residui dello sporco, oltre che la polvere, anche dai vari dettagli interni alla stampante, in quanto possono causare il progressivo riscaldamento se vengono lasciati lì per troppo tempo.

Una volta pulita la stampante potrai subito notare che quest’ultima funziona meglio, si riscalda di meno e, quindi, consuma meno energia elettrica e toner. Tutto questo si tradurrà ovviamente in un notevole risparmio in bolletta e significherà anche comprare meno toner per eseguire le stampe future.