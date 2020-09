Una giornata dedicata alla Robiola di Roccaverano de La Masca al NaturaSì di Asti

Sabato 26 settembre presso il punto NaturaSì di piazza Porta Torino 14-15 in Asti è in programma una nuova giornata dedicata al Bio Tipico Locale.

Questa volta si andrà alla scoperta della storica cooperativa La Masca di Roccaverano: si tratta di una piccola società agricola costituitasi nel 2001 da un gruppo di giovani che decise di avviare l’attività di allevamento caprino in un territorio caratteristico a cavallo della Langa astigiana e l’Alto Monferrato, centro eccellente di produzione della robiola di Roccaverano D.O.P.

La scelta del luogo non è casuale in quanto offre ai soci della cooperativa la possibilità concreta di recuperare una dimensione contadina molto vicina ai propri ideali di agricoltura sostenibile.

L’azienda comprende 10 ettari di prati e boschi, una stalla con 100 capre – razza alpina camosciate e l’autoctona razza Roccaverano – ed un laboratorio di lavorazione del latte a crudo con produzione della robiola.

La Masca è parte attiva del Consorzio di Tutela della Robiola di Roccaverano D.O.P., un formaggio a pasta morbida a 100% di latte caprino, presidio slow food.

La collaborazione tra La Masca e la Cooperativa della Rava e Fava risale fin dal nascere di questa singolare cooperativa di Roccaverano, che fa parte della rete dei piccoli produttori locali con cui Rava e Fava lavora da anni, con un’attività che va ben oltre alla commercializzazione del prodotto, condividendone la mission e gli ideali di agricoltura ed allevamento sostenibili sotto tutti gli aspetti.

Sabato prossimo è l’occasione giusta per conoscere da vicino questo interessante ed originale progetto rurale del nostro territorio.

Sabato 26 settembre

ore 9.00-13.00 / 15.30-19.30

NaturaSì Piazza Porta Torino, 14

Asti