Un viaggio da sold out nel ritorno del treno storico a vapore sulla Ferrovia delle Langhe e del Monferrato

Grande festa in Piemonte ieri, domenica 27 settembre, per il ritorno dei treni storici della Fondazione FS (Gruppo FS Italiane) sul triangolo Asti – Castagnole delle Lanze e Castagnole della Lanze – Canelli – Nizza Monferrato, nota come Ferrovia delle Langhe e del Monferrato.

A bordo treno è stato registrato il sold out con oltre 200 viaggiatori, ma le richieste di partecipazione hanno sfiorato il migliaio. Il treno storico, trainato dalla locomotiva a vapore Gr.640.143, è partito dalla stazione di Torino Porta Nuova diretto a Canelli per l’evento “Canelli città del Vino” con un ricco programma turistico che prevedeva degustazioni in piazza, visita alle cantine e tanto altro.

“Il ritorno dei treni storici sulla ferrovia delle Langhe, per iniziativa della Fondazione FS – è il commento del Direttore Generale Luigi Cantamessa – è stato salutato da un sorprendente concorso di cittadini che hanno atteso il passaggio della locomotiva a vapore nella varie stazioni servite dalla linea, anche dove non era prevista fermata del convoglio. I biglietti sono andati esauriti nel giro di poche ore dalla messa in vendita, a testimonianza del grande appeal turistico che il treno storico ha quando percorre la bella provincia italiana. Sulla scia del successo di ieri, ci impegneremo sempre di più a valorizzare la “ferrovia delle Langhe” per garantire a tanti turisti, in un momento in cui il turismo domestico e verde mostra segnali di crescita, la possibilità di godere di splendidi paesaggi dal finestrino del treno e riscoprire con il treno la bellezza dei borghi e delle tradizioni del territorio”.

I prossimi eventi in programma sulla ferrovia delle Langhe

In calendario altri tre appuntamenti previsti nei prossimi mesi:

· il 18 ottobre con il Treno del Barbera che viaggerà da Torino Porta Nuova a Castagnole delle Lanze;

· il 15 novembre con il Treno del Tartufo tra Torino Porta Nuova e Canelli;

· il 13 dicembre con il Treno dei Presepi, da Torino Porta Nuova a Castagnole delle Lanze.