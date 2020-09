Un trattamento di bellezza gratuito alla Farmacia Don Bosco per i lettori di ATnews

La Farmacia Don Bosco propone un trattamento speciale riservato ai lettori di ATnews. Non abbiamo utilizzato la parola “trattamento” a caso, perchè per voi è previsto un trattamento viso in omaggio se prenoterete uno dei servizi della farmacia dicendo di averli letti da ATnews.

Il trattamento per il viso è personalizzato, in cabina, ed è realizzato attraverso l’utilizzo di macchinari dall’elevatissimo standard di qualità, nell’ambito del servizio BeautyFarma, che pone l’accento sulla professionalità della figura del farmacista anche in ambito estetico. Il trattamento che avrete in omaggio ha un effetto antiage, antimacchie, antiacne ed aiuta ad attivare un processo di stimolazione della pelle e della sua capacità di produrre collagene ed elastina grazie ad innovative fonti di energia non invasive senza alcun contatto con la pelle. Potrete provarlo gratuitamente, in una seduta da 20 minuti.

Ma come fare ad avere il trattamento? Il calendario di eventi in farmacia è molto ricco, per cui basta prenotarsi ad uno di questi dicendo di essere lettori di ATnews.

I servizi sono molteplici: ad esempio la misurazione dell’insufficienza venosa, in programma martedì 29 settembre, al mattino. Si tratta di un gesto di prevenzione fondamentale per evitare molti tipi di problemi cardiovascolari. L’esame misura il tempo in cui il sangue ritorna dall’estremità (gambe) al cuore. Il servizio è attivo, su prenotazione, al costo di 10 euro, prenotazione allo 0141 212846 e ricordate di dire che l’avete letto su ATnews per avere in omaggio il trattamento viso.

Oppure lunedì 28 settembre, al pomeriggio, è in programma la Giornata con la Nutrizionista, che sarà a disposizione per consulenze e per diete personalizzate su appuntamento al costo di €25 euro. E’ necessaria la prenotazione allo 0141 212846, anche in questo caso, per usufruire della promozione, ricordate di specificare che avete letto su ATnews per poter così usufruire del trattamento viso gratuito.