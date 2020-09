Un soggetto privato per gestire la Casa di Riposo Città di Asti? I sindacati non ci stanno

Lo scorso 26 agosto è stata pubblicata la Delibera che nomina la commissione per valutare la proposta economica di un soggetto privato per la gestione in concessione della Casa di riposo Città di Asti, attualmente gestita dal commissario straordinario Giuseppe Camisola.

La notizia ha aperto il dibattito tra le forze politiche con un’interpellanza di Uniti si Può al sindaco di Asti (leggi QUI). Intanto è partita anche la mobilitazione da parte dei sindacati dei lavoratori.

“In poche parole si tratta di privatizzazione – tuonano i rappresentanti sindacali di FP Cgil, Cisl FP, Uil FPL – Vogliamo esprimere ancora una volta il nostro totale rifiuto a tale tipo di soluzione perché pensiamo che la Casa di Riposo possa e debba rimanere totalmente pubblica”.

I sindacati hanno convocato un’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della RSA per lunedì 14 settembre. Nel frattempo richiederanno la riattivazione del tavolo istituzionale in Prefettura.

“Siamo pronti ad attivare ogni tipo di mobilitazione” concludono.