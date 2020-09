Asti, ultimo appuntamento di settembre con “Le Colline del mare”

Ultimo appuntamento di settembre in attesa delle escursioni autunnali con le attività del Parco Paleontologico Astigiano.

Incontro il 24 settembre alle ore 10.00 per una giornata ricca di attività, per chi volesse scoprire gli eccezionali reperti del Museo dei fossili: balene, delfini, conchiglie di tre milioni di anni e l’acquario preistorico con coralli, pesci e molluschi viventi che richiamano quelli vissuti nel Miocene Inferiore (tra i 20 e i 15 milioni di anni fa).

Visite guidate, laboratori e una breve camminata per raggiungere l’affiormento attrezzato al Geosito Paleontologico in Località Crociera a Cortiglione d’Asti.

Si tratta di un affioramento fossilifero venuto alla luce in un ex cava di sabbia (sfruttata per costruire l’autostrada Asti-Cuneo), lo strato visibile, riferibile al livello delle sabbie plioceniche astigiane, permette di osservare centinaia di resti di organismi fossili risalenti a più di tre Milioni di anni fa.

Il sito è estremamente evocativo e ricco di reperti, tanto che in alcuni punti si camminerà letteralmente su di un “letto” di conchiglie fossili. Dopo il pranzo al sacco, a cura dei partecipanti, seguirà una simulazione di scavo paleontologico e laboratori didattici nella Proloco della vicina Vigliano. Come ultima sorpresa ci sarà l’incontro con Emilia la vera balena di Vigliano.

Vi ricordiamo che per garantirvi un servizio all’altezza dei nostri standard e per rispettare le misure anticontagio la prenotazione è obbligatoria enteparchi@parchiastigiani.it o al numero 338 773 4437 di Gianluca Poncini.