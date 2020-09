Tutto pronto a San Damiano d’Asti per salutare l’estate con la due giorni di Sipario

A San Damiano d’Asti, nel prossimo week end, torna per la seconda edizione la festa di fine estate in piazza Libertà denominata Sipario.

Da sabato pomeriggio laboratori di circo e giochi per i più piccoli, spettacolo di arte circense in serata, domenica esibizionidi artisti di strada per tutto il giorno e per concludere domenica sera un omaggio teatrale al grande Fabrizio De André.

Offerta enogastronomica sabato sera, domenica a pranzo e domenica sera a cura delle Pro Loco e delle Associazioni Sandamianesi. (San Damiano, Vascagliana, Torrazzo Valmolina, Ripalda, San Giulio, San Grato San Giacomo e il Comitato Palio)

Il tutto svolto nel rispetto delle disposizioni anti Covid in vigore.

Di seguito il programma della due giorni di Sipario:

Sabato 19 settembre

ore 17,30 Laboratorio di circo per bambini “Artemakia”

ore 19,30 Apertura Stand Gastronomici a cura delle Proloco e delle Associazioni Sandamianesi

ore 21,30 Spettacolo arte circense “On The Road… La vita è come un viaggio”

Domenica 20 settembre

ore 10,30 Premiazione concorso “Settembre Sandamianese… Settembre fiorito”

Dalle 11 alle 19 Spettacoli artisti di strada

Pranzo dalle 12 Apertura Stand Gastronomici a cura delle Proloco e delle Associazioni Sandamianesi

Cena dalle 19,30 Apertura Stand Gastronomici a cura delle Proloco e delle Associazioni Sandamianesi

Ore 21,30 Spettacolo musicale “Ho visto Nina volare – i luoghi dello spazio, della mente e dell’anima di Fabrizio De Andrè” a cura di Tangram Teatro Torino. Nell’ambito della rassegna Cuntè Munfrà, dal Monferrato al Mondo”.

Saranno distribuiti vini a cura dell’Enoteca Regionale delle Colline Alfieri