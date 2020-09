Trasporti Asti: da lunedì orari invernali per linee frazionali, rinforzi studenti e linee extraurbane di Asp

Da lunedì 14 settembre tutte le linee frazionali, le linee di rinforzo studenti e le linee extraurbane Asti-Tigliole-Asti e Nizza Monferrato-Mombercelli osserveranno l’orario invernale.

Le linee frazionali Asti-Quarto-Valenzani, Asti-Viatosto-Valmanera, Asti-Montemarzo, Asti-Castiglione e Asti-Valgera estenderanno il loro percorso transitando in corso Cavallotti per raggiungere il palazzo dell’Enofila, succursale della scuola media Jona.

Alcune corse della linea urbana 6 di Asp, a partire da lunedì 14 settembre, effettueranno variazioni di percorso per raggiungere il palazzo dell’Enofila di corso Cavallotti, succursale della scuola media Jona.

La corsa delle ore 7,20 varierà il suo percorso transitando in via Cittadella, corso Cavallotti, corso G. Ferraris e via Calosso anziché percorrere corso Palestro, via Sardegna e corso Genova.

La corsa delle ore 13,51 in partenza da via Sardegna transiterà in corso Cavallotti prima di raggiungere alle ore 13,56 piazza Marconi da cui proseguirà con il percorso regolare.

Gli orari sono pubblicati sul sito internet www.asp.asti.it

Per informazioni, 0141.434711 (Movicentro), www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.